ufficiale Southampton, Theo Walcott e Mohamed Elyounoussi non rinnovano il contratto

Attraverso i propri canali ufficiali, il Southampton ha annunciato due addii: Theo Walcott e Mohamed Elyounoussi, che hanno il contratto in scadenza a fine giugno, non rinnoveranno e non seguiranno quindi la squadra in Championship. Sono invece in corso dei colloqui per il prolungamento dell'accordo di Willy Caballero.