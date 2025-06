Ufficiale Juve Stabia, anche Dubickas e Rocchetti lasciano dopo i rispettivi prestiti

Continuano le ufficialità da parte della Juve Stabia, che ora ha annunciato la fine dei prestiti anche per Edgard Dubickas e Yuri Rocchetti. Di seguito il comunicato ufficiale delle vespe:

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica la conclusione del prestito dell’attaccante Edgaras Dubickas, classe 1998, che farà rientro al Pisa S.C. e del difensore Yuri Rocchetti, classe 2003, che farà rientro all’U.S. Cremonese dal 30 giugno.

Edgaras era approdato a Castellammare nella sessione invernale del calciomercato 2024/25, collezionando 5 presenze complessive in Serie BKT e fornendo 1 assist. La società gialloblù ringrazia Edgaras per l’impegno e l’attaccamento alla maglia dimostrati durante la stagione, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera professionale.

Nel campionato di Serie BKT 2024/25, Yuri ha collezionato 29 presenze, per un totale di 1.498′ disputati. Ha inoltre preso parte a 3 gare dei Play Off (122’ complessivi), e 1 gara in Coppa Italia Frecciarossa. La società gialloblù ringrazia Yuri per l’impegno e l’attaccamento alla maglia dimostrati durante la stagione, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera professionale.