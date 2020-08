ufficiale Tottenham, Parrott va in prestito in Championship. L'attaccante passa al Millwall

Troy Parrott lascerà momentaneamente il Tottenham per fare esperienza in Championship. Il giovane attaccante di proprietà degli Spurs, si legge sul sito ufficiale del club, è stato ceduto in prestito al Millwall per la prossima stagione.