ufficiale Tottenham, Parrott si trasferisce in prestito all'Ipswich fino a fine stagione

Cambio di casacca per Troy Parrott. L'attaccante rientrato dal prestito al Milwall è pronto per una nuova esperienza. Come informano gli Spurs, il giocatore si trasferisce all'Ipswich in prestito fino al termine della stagione.