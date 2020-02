vedi letture

ufficiale TPS, dal Parma arriva il classe 1999 Muhamed Tehe Olawale

L'ottima stagione in serie D al Ponsacco ha permesso a Muhamed Tehe Olawale (21) di firmare con il Parma nello scorso mercato invernale. Il prodotto del vivaio empolese ha segnato quest'anno dieci reti in diciotto gare ma non è stato considerato ancora pronto per la Serie A, così i ducali lo hanno girato in prestito al TPS, società del massimo campionato finlandese. Operazione curata dall'agente Daniel Piconcelli, con l'inizio del campionato finnico fissato per il prossimo 13 aprile.