ufficiale Parma, Olawale giocherà in Romania: prestito di 18 mesi al Voluntari

Continuerà in Romania l'avventura di Muhamed Tehe Olawale, rientrato a dicembre dall'IFK Mariehamn. Il Voluntari ha infatti annunciato sui propri canali ufficiali di aver prelevato l'attaccante classe '99 dal Parma. Il giocatore ivoriano giocherà coi romeni in prestito per 18 mesi.