ufficiale Uruguay, CT ad interim per le partite di marzo. In panchina Marcelo Broli

L'Uruguay, dopo il fallimento nel Mondiale in Qatar, si è separato da Diego Alonso ma non ha ancora nominato il nuovo commissario tecnico. Sarà Marcelo Broli ex giocatore del Real Valladolid ed allenatore del Peñarol e dell'Under-20, guiderà ad interim la Celeste nelle amichevoli contro il Giappone e Corea del Sud in programma a marzo.