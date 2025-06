Ufficiale Adam Lallana dice addio al calcio: "Il ritorno al Southampton, la chiusura perfetta"

Adam Lallana ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal calcio professionistico, mettendo fine a una carriera lunga oltre due decenni. A 37 anni, l’ex centrocampista della nazionale inglese ha scelto di concludere la sua avventura proprio dove era iniziata: al Southampton, il club che l’aveva accolto nel 1999 da ragazzino e dove ha esordito da professionista nel 2006.

Con 305 presenze in Premier League e 34 presenze con la Nazionale inglese, Lallana lascia un’eredità importante. Con i Saints è stato protagonista di una storica scalata dalla League One fino alla qualificazione in Europa League, arrivando a vestire la fascia da capitano. Il suo talento l’ha portato al Liverpool nel 2014, dove ha vinto sia la Champions League che la Premier League, prima di chiudere con quattro stagioni intense al Brighton.

"Sono grato e orgoglioso - ha scritto su Instagram -. Ho vissuto il sogno di milioni di persone. Southampton è casa, Liverpool mi ha dato la gloria, Brighton la serenità, e l’Inghilterra un onore che non dimenticherò mai". Lallana ha poi ringraziato allenatori, compagni e tifosi, ma soprattutto la sua famiglia: “Emily, i nostri figli, i miei genitori, mia sorella… grazie per essere stati sempre al mio fianco".

Il futuro lo vedrà ancora a Southampton: dopo aver chiuso la stagione come assistente, potrebbe entrare nello staff del nuovo tecnico Will Still, affiancando l’esperto Paul Trollope. Comincia una nuova avventura.