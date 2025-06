Ufficiale Nuovo prestito per Ibrahimovic. Dopo la Lazio, il Bayern lo cede all'Heidenheim

vedi letture

Dopo una stagione non proprio esaltante tra Bayern Monaco e Lazio, Arijon Ibrahimovic è pronto a rilanciarsi: il talentuoso trequartista tedesco classe 2005 giocherà in prestito all'Heidenheim per tutta la stagione 2025/26. L’obiettivo è chiaro: accumulare minuti ed esperienza nella massima serie tedesca, dopo un anno vissuto ai margini.

Nella scorsa stagione Ibrahimovic - che ha debuttato tra i professionisti del Bayern a 17 anni - ha collezionato solo tre brevi apparizioni in Bundesliga e due presenze in Serie A con la maglia della Lazio, dove era approdato in prestito con diritto di riscatto. Ora il club bavarese spera nell'Heidenheim per dare continuità al processo di maturazione del suo gioiello: "Arijon ha già fatto esperienza in Serie A, ora è pronto per il passo successivo in Bundesliga", ha dichiarato Christoph Freund, direttore sportivo del Bayern. "Ha tutte le qualità per affermarsi nel calcio dei grandi".

Il Bayern ha già ottenuto buoni risultati con questa strategia: lo scorso anno Paul Wanner e Frans Krätzig hanno brillato proprio con l Heidenheim. Il presidente Holger Sanwald accoglie con entusiasmo l’arrivo di Ibrahimovic: "Dopo Wanner e Krätzig, è un onore accogliere un altro talento del Bayern. Ibrahimovic potrà colmare il vuoto lasciato dalla partenza imminente di Wanner".