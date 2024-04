Ufficiale Un altro argentino in squadra con Messi. L'Inter Miami ha preso Weigandt dal Boca

Nuovo acquisto per Inter Miami, un altro argentino va a giocare con Lionel Messi nella società americana.

La squadra della Florida in maglia rosa e nera, infatti, ha ufficializzato nei giorni scorsi l'approdo in MLS di Marcelo Weigandt (24 anni), terzino che arriva in prestito dal Boca Juniors fino al termine dell'anno solare con opzione per un'altra stagione.