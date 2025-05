Ufficiale Van der Gaag lascia Ten Hag e cammina da solo: sarà il nuovo tecnico dello Zurigo

vedi letture

Arriva dai Paesi Bassi il nuovo tecnico dello Zurigo: si tratta dell'ex difensore Mitchell van der Gaag che lascia dopo quattro anni quel Erik ten Hag di cui è stato vice all'Ajax prima e al Manchester United poi. Di seguito il comunicato del club svizzero:

"L'FCZ è lieto di annunciare che l'olandese Mitchell van der Gaag, 53 anni, succederà a Ricardo Moniz come capo allenatore della prima squadra. L'assistente storico di Erik ten Hag all'Ajax Amsterdam e al Manchester United ha firmato un contratto biennale con il club cittadino fino al 2027.

Mitchell van der Gaag ha iniziato la sua carriera da allenatore in Portogallo nel gennaio 2008 con la seconda squadra del CS Maritimo, prima di essere promosso ad allenatore della prima squadra nel settembre 2009. Ha poi giocato per il Belenenses, contribuendo alla promozione del club di Lisbona nella massima serie portoghese nella stagione 2012/2013. In seguito ha lavorato come allenatore a Cipro con Ermis Aradippou, nei Paesi Bassi con l'FC Eindhoven, l'Excelsior Rotterdam, il NAC Breda e la seconda squadra dell'Ajax Amsterdam. Dal 2021 al 2024 è stato assistente di Erik ten Hag, prima per una stagione all'Ajax Amsterdam e poi per due anni al Manchester United, dove ha lavorato con star mondiali come Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Christian Eriksen, tra gli altri, e ha vinto la Coppa di Lega inglese nel 2023. Ha anche preso parte alla UEFA Champions League con entrambi i club".