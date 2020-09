Empoli Ladies, Polli: "Non immaginavo di segnare così tanto. Roma? Sarà una gara tosta"

Grande protagonista nelle prime due uscite stagionali (tripletta contro il San Marino e poi gol alla Juventus) l’attaccante dell’Empoli Elisa Polli è la punta di diamante del club toscano che andrà a sfidare la Roma in una sfida fra seconde in classifica. Intervistata da Vocegiallorossa.it la classe 2000 ha parlato del suo inizio di campionato e della sfida alle romaniste: “Non mi aspettavo di realizzare tutte queste reti, ma sono felice per questo inizio. Speriamo di continuare su questa strada ed essere ancora più incisiva. Juve? Sicuramente c’è stato del rammarico per non avere portato a casa dei punti, abbiamo disputato una buona gara e potevamo conquistare sicuramente dei punti, ma allo stesso tempo abbiamo preso consapevolezza di potercela giocare con chiunque ed essere una squadra coraggiosa. Per quanto riguarda il tocco di mano, può capitare. Dispiace che sia capitato alla fine, ma la prestazione rimane. - continua Polli – Contro la Roma non sarà una prova del nove perché il campionato è ancora lungo e affronteremo tutte le squadre con lo stesso atteggiamento. Dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto vedere in queste prime due gare, affrontando la Roma come sappiamo fare. Sarà una sfida tosta perché loro hanno grandi individualità e non dovremo concedere nulla cercando di fare il nostro gioco senza paura. Nazionale? Io continuerò a lavorare così, cercando di dare il massimo sempre. E solo così posso sperare in una chiamata della Ct Bertolini".