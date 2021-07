ufficiale Inter Women, ecco Elisa Polli per l'attacco. Arriva in prestito dall'Empoli

L'Inter ha piazzato un colpo importante in attacco aggiudicandosi una delle giocatrici più promettenti del panorama italiano. Si tratta di Elisa Polli, classe 2000, che arriva in prestito dall'Empoli. Nella passata stagione con le toscane l'attaccante ha segnato sette reti in 13 presenze conquistando anche la chiamata della Nazionale azzurra.