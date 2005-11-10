Parma femminile, Ambrosi: "Troppa foga nella ripresa. Ho fiducia nelle mie compagne"

La capitana del Parma femminile Caterina Ambrosi ha parlato ai microfoni di ParmaLive.com dopo il ko contro la Ternana: "Io penso che il primo tempo sia stato molto positivo, al netto del rigore che comunque è un episodio che va analizzato, ma resta un singolo episodio. Penso che il primo tempo sia stato gestito veramente bene, mi è piaciuto giocarlo perché abbiamo mosso bene la palla, abbiamo trovato molto Distefano e le altre compagne tra le linee e quando quelle giocatrici lì hanno spazio per puntare la porta creano sempre qualcosa di pericoloso.

Nel secondo tempo il gol ci ha un po' destabilizzate e noi ci abbiamo provato con voglia ma anche con tanta foga. Questo non ci ha fatto rimanere lucide e abbiamo iniziato ad essere disorganizzate, a perdere i principi di gioco. Una squadra come la nostra che gioca in un modo così, con dei principi così forti, quando li va a perdere è più quello che perde che quello che guadagna. Quando la foga diventa frenesia e ti fa perdere lucidità, ti fa sbagliare tecnicamente e diventa una cosa negativa.

Manca quel cinismo come l'anno scorso? Io ti dico la verità: sono un po' stanca di sentire parlare dell'anno scorso. Purtroppo l'anno scorso è stata la stagione che è stata, dove la solidità difensiva è stato un aspetto estremamente positivo, estremamente favorevole rispetto alla fase offensiva, ma non sto minimamente pensando a fare paragoni con la scorsa stagione. Il reparto offensivo è completamente cambiato, è cambiato il modo in cui stiamo in campo, sono cambiate le relazioni tra le calciatrici e le loro caratteristiche. Io mi alleno contro delle attaccanti che sono fortissime: le esterne, le punte, io mi alleno contro della gente che è veramente forte. Ho tanta tanta tanta fiducia e non vedo l'ora che riescano a mostrare le loro capacità anche durante le partite. Ho fiducia nelle mie compagne".