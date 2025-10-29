Italia femminile, debutto rimandato per Ambrosi: "Sono stati giorni emozionanti"

Caterina Ambrosi, difensore dell'Italia femminile, ha parlato in zona mista dopo l'amichevole persa con il Brasile:

Il debutto è rimandato, però un'esperienza in maglia azzurra è sempre accettabile

"Sì, sì, assolutamente. Sono stati sette-dieci giorni molto emozionanti. Mi porto a casa tutto quello che ho vissuto in questo periodo, anche questa panchina, perché vivere certe emozioni dal campo, con la maglia della Nazionale, è qualcosa di davvero forte.

Sono esperienze che custodirò con grande valore. Vedere all’opera giocatrici di altissimo livello per me è stato molto importante, e ho fatto tesoro di tante cose che spero di riportare anche al mio club".

Ad esempio?

Allenarsi con giocatrici come Girelli, Linari, Salvai ti dà qualcosa in più: vedi come approcciano ogni allenamento, come mettono la loro esperienza al servizio della squadra. Sono dinamiche che mi hanno arricchita sia come calciatrice, rubando qualche consiglio soprattutto da chi gioca nel mio ruolo, sia dal punto di vista umano.

La loro leadership all’interno di un gruppo comunque giovane è un esempio che voglio portare con me e cercare di replicare".

Stavolta il Tardini non ha portato fortuna alla Nazionale femminile?

"Il clima era comunque molto buono, c’era tanta gente e Parma ha risposto presente. È una città che sa far sentire il suo calore: io l’ho percepito in prima persona tante volte, e per me è stato davvero emozionante viverla qui".