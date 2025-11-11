TMW Parma Women, Ambrosi: "Progetto in crescita, il presidente crede tanto nel calcio femminile"

Caterina Ambrosi, capitana del Parma Women, è intervenuta ai microfoni dei media presenti, tra cui TMW a margine della presentazione del libro "Capitani per sempre" di Gianfranco Coppola:

"Penso che la mia pagina si stia scrivendo, devo ancora dimostrare tanto. Mi è stata data tanta fiducia: per me la fascia significa responsabilità, in primis verso le mie compagne, perché vuol dire rappresentare venticinque persone e poi verso il club, rappresentandolo di fronte alle altre società. È anche uno stimolo, sentire la fatica, guardarsi il braccio e dire “ci devo credere io prima degli altri”. È sia un onere, ma soprattutto un onore. In una città che sente così tanto il calcio è un valore aggiunto”.

Durante il mercato estivo sono arrivate tante giocatrici di esperienza per affrontare la Serie A, ma è rimasto uno zoccolo duro che la società ha voluto confermare dallo scorso anno. Cosa pensi di questo mix?

“Penso che sia importante: le ragazze che hanno conquistato la Serie A sanno i sacrifici che ci sono dietro, i valori del club e sono una parte importante del gruppo. Questo mi aiuta e ci permette di trasmettere alle nuove che cosa significa giocare per il Parma, che non è lo stesso che farlo in altre realtà. È un progetto in forte crescita, con un presidente che crede tanto nel movimento femminile e quindi è una responsabilità e trasmetterlo alle ragazze nuove è compito di tutte”.