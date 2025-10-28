Cherubini: "Il Parma ritiene il calcio femminile prioritario. Ambrosi in azzurro è una spinta in più"

“È un privilegio per noi annunciare questa collaborazione che ci porterà al Teatro in tante occasioni. Grazie per aver abbinato il marchio del Teatro Regio a quello del Parma Calcio”. Il CEO del Parma Federico Cherubini ha parlato così della partnership fra la formazione femminile ducale e il prestigioso teatro nel corso dell’evento Women’s Football Lab che si tiene nella città emiliana a margine della partita amichevole fra Italia e Brasile in programma questo pomeriggio (ore 18:15 con diretta su Rai2) al Tardini: “Ringrazio gli speaker dell’evento e porto i saluti del presidente Krause, che sarebbe voluto essere qui oggi. - prosegue Cherubini come riporta Parmalive.com - Io sono qui da pochi mesi e mi sono reso conto di quanto sia forte il suo sentimento di sviluppo del calcio femminile”.

“Qui sto ritrovando un entusiasmo forte come nella mia precedente esperienza. Sto ritrovando una proprietà che, come dimostrano gli investimenti che stiamo facendo a Noceto, ci invoglia e spinge a portare avanti il calcio femminile e che lo ritiene assolutamente prioritario. Per noi essere di nuovo in Serie A è importante, esser partiti con il progetto della seconda squadra è un esperimento che sta andando bene”.

Spazio poi all’unica convocata in azzurro delle gialloblù che stasera potrebbe esordire: “E poi la convocazione di Caterina Ambrosi per la gara contro il Brasile ci spinge ancora di più, perché è un qualcosa di storico. Vorremmo che questa giornata non rimanga isolata e speriamo che in futuro si possa pensare a giornate come questa per poter aiutare e sviluppare il calcio femminile e lo sport in generale”.