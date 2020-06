Pink Bari, Signorile: "Soddisfatti della salvezza. Ripartiremo da Mitola, Soro e Piro"

Il presidente della Pink Bari Alessandra Signorile ha parlato al Giornale di Puglia della salvezza ottenuta dopo lo stop del campionato e fatto il punto sul futuro: “La decisione presa è stata la più giusta, non era possibile applicare il protocollo sanitario ed era troppo rischioso riprendere. Siamo soddisfatti della terza salvezza consecutiva. - continua Signorile – L’allenatrice Mitola sarà confermata per la prossima stagione così come resteranno il capitano Soro e il suo vice Piro. Allestiremo una squadra competitiva puntando sulle giovani calciatrici. Professionismo? È molto vicino, probabilmente ancora per la prossima stagione le calciatrici resteranno dilettanti, ma tra due stagioni cambieranno le cose e sarà importante capire quanti soldi la Federazione vorrà investire su questo movimento”.