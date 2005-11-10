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TAS condanna la Lazio a risarcire Gothberg. Il comunicato del club biancoceleste

TAS condanna la Lazio a risarcire Gothberg. Il comunicato del club biancoceleste
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Daniel Uccellieri
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Daniel Uccellieri
Oggi alle 16:55Calcio femminile

Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ha emesso una sentenza che è destinata a fare giurisprudenza nel calcio femminile. Il TAS ha infatti stabilito che la Lazio Women ha interrotto in maniera illegittima il rapporto con la calciatrice Maja Gothberg dopo aver scoperto la sua gravidanza e ha condannato il club biancoceleste a pagare un risarcimento alla classe ‘97. Si tratta della prima decisione del TAS che riconosce formalmente una violazione delle norme FIFA sulla maternità da parte di un club. Si tratta dunque di una decisione che rafforza il principio secondo cui maternità e carriera sportiva non possono essere considerate incompatibili e offre alle calciatrici maggiori garanzie contro possibili discriminazioni.

Pochi minuti fa è arrivato il comunicato della Lazio in merito alla sentenza
La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. prende atto della decisione assunta dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) nel procedimento promosso dalla calciatrice Maja Gothberg.

Pur rispettando integralmente il pronunciamento arbitrale, la Società ritiene opportuno evidenziare alcuni aspetti della decisione che confermano la particolarità e la complessità della vicenda.

Il Collegio Arbitrale ha infatti riconosciuto la natura eccezionale del caso, caratterizzato da una serie di circostanze oggettive che lo distinguono dalle ordinarie controversie in materia contrattuale. Tra queste, il fatto che la calciatrice abbia comunicato la propria gravidanza prima dell'inizio della stagione sportiva, prima dell'arrivo presso il Club e prima della sottoscrizione formale del contratto.

Proprio in considerazione delle peculiarità della vicenda, il TAS non ha applicato le ulteriori sanzioni previste dal Regolamento FIFA per i casi di risoluzione del rapporto legati alla maternità, riconoscendo l'assenza di mala fede da parte della S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. e rilevando come il Club abbia operato sulla base di una valutazione giuridica poi ritenuta non corretta dal Collegio Arbitrale.

La decisione evidenzia inoltre come il rapporto tra le parti sia stato gestito esclusivamente attraverso l'intermediazione dell'agente della calciatrice. È significativo rilevare che la S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. non abbia mai ricevuto una comunicazione diretta da parte della calciatrice, né una richiesta di chiarimento circa la prosecuzione del rapporto, né la restituzione del contratto firmato dopo la trasmissione della documentazione predisposta dal Club.

Gli stessi arbitri hanno sottolineato che tra la Società e la calciatrice non vi è mai stato un contatto diretto e che quest'ultima avrebbe potuto verificare personalmente la disponibilità del Club a proseguire il rapporto prima di avviare il contenzioso.

In tale contesto, la ricostruzione dei fatti contenuta nel lodo conferma come le criticità che hanno portato alla controversia siano maturate all'interno di una gestione negoziale particolarmente complessa e caratterizzata da interlocuzioni affidate esclusivamente a soggetti terzi. Una circostanza che ha inevitabilmente contribuito a generare incomprensioni e valutazioni divergenti tra le parti.

La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. ribadisce il proprio impegno a favore della tutela delle atlete e dei principi di inclusione, rispetto e pari opportunità che caratterizzano il calcio femminile moderno. La Società continuerà a garantire il massimo livello di attenzione nei confronti delle proprie tesserate e ad adeguare costantemente le proprie procedure interne alle evoluzioni normative e regolamentari nazionali e internazionali.

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