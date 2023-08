ufficiale Como Women, dal Parma arriva Danielle Cox

vedi letture

Danielle Cox è una nuova giocatrice del Como Women. Ad ufficializzarlo è stata la società lombarda tramite una nota: "La società F.C. Como Women ufficializza l’acquisto di Danielle Cox dal Parma. Nel 2019 Danielle, difensore inglese classe 1992, esordisce in Women’s Championship con il Sheffield, squadra con cui segna 5 reti e disputa 23 gare, per poi trasferirsi l’anno successivo al Durham WFC. Nel 2021 Danielle viene ingaggiata dal Pomigliano, debuttando così in Serie A. Nella sua prima stagione in un club italiano prende parte anche ad una gara di Coppa Italia, segnando una rete. Nel 2022 viene ceduta al Parma, continuando così il suo percorso in Serie A Femminile".

Queste le parole del nuovo difensore inglese del Como Women: "Sono entusiasta di essere qui, in una società che ha fatto grandi risultati lo scorso anno. È un bel gruppo, sia per le mie compagne di squadra che per lo staff, che mi dà forza e grinta per iniziare al meglio la stagione".