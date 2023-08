ufficiale Pomigliano, giovane rinforzo in attacco: ecco Sara Saliba

Sara Saliba entra a far parte della rosa del Pomigliano. Giovanissima attaccante maltese, è nata nel 2007 e arriva a Pomigliano per mettere le sue caratteristiche in evidenza nel campionato italiano. È una ragazza di talento che ha avuto modo di dimostrare il suo valore nell’Under 19 maltese, nelle due partite giocate e nelle tre reti siglate su un totale di 10 tiri effettuati verso la porta avversaria. Un gol alle Isole Faroe e una doppietta contro l’Armenia.