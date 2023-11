ufficiale Svizzera femminile, Gertschen nuovo ct ad interim. Sarà in panchina contro l'Italia

È stato scelto il successore ad interim di Inka Grings: Reto Gertschen allenerà la Nazionale femminile nelle prossime due partite di UEFA Women's Nations League.

Dopo il ritiro dalla carriera di giocatore professionista, il 58enne bernese si è concentrato sulla carriera di allenatore e ha lavorato come tecnico per le squadre svizzere Under 18 e Under 20, oltre che come vice allenatore per molti anni. Come giocatore attivo, Gertschen ha giocato nella Lega Nazionale A per Young Boys, Losanna, Sion, Servette e San Gallo. Nel 1990 ha disputato la sua unica partita in Nazionale contro gli Stati Uniti.

Dal 2017, Gertschen è responsabile della formazione degli allenatori presso l'Associazione Svizzera di Football ed è responsabile, tra l'altro, del corso per la massima licenza di allenatore (UEFA Pro Licence). Nel suo ruolo di allenatore, supervisiona un gruppo di attuali giocatori della nazionale che stanno completando il Diploma C. «Considero un voto di fiducia per il lavoro svolto il fatto che mi sia stato concesso di assumere l'incarico di allenatore ad interim della nazionale femminile. Accettiamo la sfida di conoscerci in così pochi giorni e di preparare le partite nel miglior modo possibile. Vogliamo concludere l'anno con un risultato positivo», afferma Gertschen. Anche l'attuale vice allenatore Selver Hodzic assisterà Gertschen nelle prossime partite.

«Siamo felici di aver trovato in Reto una soluzione interna con una grande esperienza. Nel suo ruolo come Capo Servizio Formazione allenatori è sempre all’altezza e ha già lavorato insieme ad alcune giocatrici», afferma il Presidente dell’ASF Dominique Blanc. "Insieme alle giocatrici e allo staff, sfrutteremo il breve tempo a disposizione per mettere a frutto le nostre forze nelle ultime due partite della Women's Nations League», ha dichiarato la Direttrice del calcio femminile Marion Daube.