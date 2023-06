ufficiale Una figlia d'arte per la Roma Femminile: ecco Feiersinger. Contratto fino al '25

vedi letture

L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Laura Feiersinger. La calciatrice austriaca ha firmato un contratto che la legherà al Club fino al 30 giugno 2025. La centrocampista classe ‘93 arriva dall’Eintracht Francoforte di cui ha vestito la maglia per cinque stagioni.

“Non c'è nulla che si possa paragonare a giocare per grandi club con una grande storia e un grande futuro davanti", ha dichiarato la centrocampista.

"La storia della Roma è speciale ed entrare a fare parte di questo viaggio per me è un onore e un privilegio. Guardando al futuro, sono impaziente di vedere cosa avrà in serbo. Darò il massimo per questo club".

Feiersinger ha giocato nel Bayern Monaco dal 2011 al 2016 ed è un punto di riferimento della nazionale austriaca con cui ha raggiunto le 100 presenze nel novembre 2022.

“Accogliamo con grande piacere Laura, una centrocampista esperta che ha giocato per club importanti e che rappresenta da tanti anni un perno della nazionale austriaca”, ha dichiarato il direttore sportivo Gianmarco Migliorati.

“Laura può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo con molta qualità e pensiamo che le sue caratteristiche, nonché la sua grande voglia di mettersi a disposizione della squadra, possano permetterci di crescere ulteriormente”.

Benvenuta alla Roma, Laura!