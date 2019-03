Barça, Messi a quota 443 in Liga. È il secondo di sempre tra i catalani

© foto di J.M.Colomo

Lionel Messi sempre più nella storia del Barcellona. Il fenomeno argentino, in campo nel match in corso tra i catalani e il Rayo Vallecano, raggiunge quota 443 presenze con la maglia blaugrana in Liga. Superato in questa classifica Iniesta, adesso davanti alla Pulce c'è solo Xavi, che si è fermato a 505. Messi, infortuni permettendo, potrà superarlo nella stagione 2020-21.