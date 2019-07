Barcellona, Dembélé via solo a 100 milioni. E il Bayern Monaco non ci sta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

AS fa il punto della situazione intorno a Ousmane Dembele, esterno d'attacco del Barcellona che i blaugrana hanno prelevato due stagioni fa per 105 milioni più 40 di bonus dal Borussia Dortmund. Secondo il quotidiano spagnolo il club catalano avrebbe giudicato totalmente insufficiente la prima proposta del Bayern Monaco per il ragazzo, e necessita di almeno 100 milioni di euro per non subire perdite contabili. Una cifra però che i bavaresi non hanno intenzione di spendere, almeno per il momento.