Eurorivali, il Dortmund sfida il 'gladbach. Favre: "Non li temo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Meno uno alla gara di DFB Pokal tra due eurorivali italiane, ovvero Borussia Dortmund (Inter) e Borussia Monchengladbach (Roma). "Burki è in forse, sta meglio ma vediamo -ha detto Lucien Favre, tecnico del BVB-. In campo, comunque, serve essere più veloci, giocare con un solo tocco più frequentemente per evitare la pressione dell'avversario. Li rispettiamo ma non li temiamo, dovremo fare una gara intelligente per vincere".