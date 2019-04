Le pagelle dell'Ajax - Neres decide, Ziyech a strappi

Risultato finale: Ajax-Juventus 1-1.

Onana 6 - Ha poche colpe sul gol di Ronaldo, dove riesce anche a toccare la sfera. Non subisce molti tiri verso la porta e aiuta molto la costruzione. Come da filosofia olandese. Nel finale trema sul palo colpito da Douglas Costa.

Veltman 6 - Errore su un paio di diagonali, ma diventa un attaccante aggiunto in fase offensiva. Soprattutto nel secondo tempo è uno dei fattori di questa squadra.

De Ligt 7 - Sempre attento, non lascia spazi alle giocate offensive. Si stacca, protegge, si oppone: dal punto di vista difensivo è impeccabile, uno dei migliori in campo.

Blind 6.5 - Esperienza e fisicità, riesce a gestire Ronaldo durante tutto il match. Male in alcune occasioni, ma la frenesia è normale amministrazione per questa squadra.

Tagliafico 6 - In difesa compie qualche sbavatura di troppo, ma in attacco diventa una spina nel fianco. Ha un paio di occasioni buone che non sfrutta, ma rischia di fare sempre male. Da rivedere sul pressing e sulle offensive di Cancelo.

Schöne 7 - Il numero di palloni recuperati è incalcolabile, in mediana diventa un fattore determinante. Non sbaglia praticamente nulla, appena trova spazio cerca la verticalizzazione. (Dal 76' Ekkelenkamp 6 - Buon impatto sul match, nonostante la giovane età non si tira indietro).

de Jong 6.5 - Insieme al compagno di reparto tira su un muro invalicabile. Intelligenza calcistica non indifferente, difficilmente sbaglia la scelta.

Ziyech 6.5 - Tecnica e qualità, questo non si discute. Ma probabilmente in alcune azioni è troppo frenetico. Conclude molto verso la porta, ma a volte forza la singola giocata. Va troppo a strappi, serve un pizzico di continuità in più.

Van de Beek 6 - In pressione su Pjanic toglie la fonte di gioco alla Juventus, ma anche lui ha il bosniaco in marcatura e non se la passa bene. Alcuni lampi di classe, ma non esprime tutto il suo potenziale.

Neres 8 - Primo tempo da dimenticare, si vede poco e nulla. Nel primo minuto della ripresa alza i giri del motore e si inventa un gran gol: da quel momento in poi diventa imprendibile. Disegna calcio per un tempo intero, sulla sinistra è imprendibile.

Tadic 6.5 - Il punto di riferimento dell'attacco degli olandesi, ma a volte perde un tempo di gioco. È la filosofia della squadra, ma rischia troppo da dentro l'area di rigore.