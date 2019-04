Le pagelle dell'Arsenal - Lacazette e Ramsey su tutti, Ozil inventa

Risultato finale: Arsenal-Newcastle 2-0

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Leno 6 - Viene chiamato in causa poche volte ma quando accade risponde presente come in occasione della conclusione sul primo palo di Rondon messa in corner.

Mustafi 6 - Almiron non spinge molto dalla sua parte, prestazione positiva per l’ex Samp che imposta dalle retrovie.

Papastatopoulos 6 - Rondon non gli crea nessun tipo di problema, bravo lui ad arginare l’attaccate del Newcastle.

Monreal 6 - Gioca d’anticipo su Perez non permettendo mai all’avversario di raggiungere l’area.

Maitland-Niles 6,5 - Spinge poco sulla fascia destra, limitandosi a controllare con successo Almiron.

Ramsey 7 - Un gol annullato giustamente, un altro che inizia e conclude in maniera deliziosa. Esce per precauzione dopo un problema muscolare (Dal 69’ Elneny 6 - Dà sostanza alla manovra dei Gunners).

Guendouzi 6,5 - Gioca con personalità in mezzo al campo facendo sempre girare il pallone cercando di far aprire la difesa del Newcastle.

Kolasinac 6,5 - Una spina nel fianco nella difesa del Newcastle facendo partire una grande quantità di traversoni dalla sua parte.

Iwobi 6 - Cerca la giocata per creare la superiorità numerica vista l’alta densità nella metà campo bianconera (Dal 62’ Aubameyang 6,5 - Impegna Dubravka con una conclusione potente, serve a Lacazette il pallone del 2-0).

Ozil 6,5 - Si allarga spesso sulla destra nel tentativo di attirare a sé le attenzioni della difesa. Dialoga con gli attaccanti mostrando tutta la sua qualità (Dall’85’ Mkhiraryan sv).

Lacazette 7 - Gioca spesso spalle alla porta cercando di fare da sponda per i compagni. Sfiora il gol nel primo tempo ma Ritchie gli toglie il pallone dalla porta, realizza il raddoppio con un delizioso pallonetto,.