LIVE TMW - DIRETTA LIGA - Vince Barcellona, perde il Real!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

20.25 - Finiscono le gare della 37/a giornata: il Valencia batte l'Alaves e aggancia il Getafe al quarto posto, sconfitto dal Barcellona. Pareggia l'Atletico Madrid contro il Siviglia, mentre il Real Madrid, in dieci, cade a San Sebastian contro la Real Sociedad. In coda pesante sconfitta per il Girona. Una buona serata da Andrea Carlino e arrivederci ai prossimi live su TMW.

Athletic Bilbao-Celta Vigo 3-1

1' Si parte!

15' Calcio di rigore per l'Athletic!

16' Gol dell'Athletic Bilbao! Vantaggio per la squadra basca su calcio di rigore con Raul Garcia!

18' Raddoppio dell'Athletic Bilbao! Ancora Raul Garcia a segno!

40' Arriva anche il tris! Dilaga l'Athletic Bilbao che trova il gol con Williams!

Fine primo tempo

46' Si riparte!

87' Gol del Celta Vigo! Gol della bandiera della squadra ospite con Aspas su rigore!

Finale!

Atletico Madrid-Siviglia 1-1

1' Si parte!

6' Pericoloso il Siviglia con Vazquez, ma Oblak dice no all'ex Palermo!

30' Gol dell'Atletico Madrid! Koke! Tiro deviato del centrocampista, palla in rete. Vantaggio dei colchoneros!

Fine primo tempo

46' Si riparte!

48' Subito Atletico pericoloso con Thomas, ma il tiro finisce fuori!

72' Pareggio del Siviglia! Segna Sarabia!

Finale!

Barcellona-Getafe 2-0

1' Si parte!

10' Spinge il Barcellona alla ricerca del gol, ma il Getafe resiste.

12' Molina! Getafe vicino al gol, ma il giocatore manda fuori solo davanti a Cillessen.

39' Gol del Barcellona! Rakitic! Il centrocampista croato fulmina Soria da fuori area.

Fine primo tempo

46' Si riparte!

70' Il Barcellona gestisce il vantaggio, il Getafe prova a farsi vivo dalle parti di Cillessen, il risultato, però, non sorride alla squadra madrilena.

90' Gol del Barcellona! Ecco il timbro di Messi! Nulla da fare per il Getafe, il Barcellona chiude la gara!

Finale!

Real Sociedad-Real Madrid 3-1

1' Si parte!

6' Gol del Real Madrid! Subito vantaggio per i blancos! Rete di Brahim Diaz!

26' Pareggio della Real Sociedad! Pari dei baschi con Merino!

41' Espulso Vallejo! Calcio di rigore per la Real Sociedad!

42' Para Courtois! Errore di William José dal dischetto!

Fine primo tempo

46' Si riparte!

50' Real Madrid in dieci per i restanti minuti di gara, Casemiro gioca centrale

58' Gol della Real Sociedad! Zaldua a segno!

67' Dilaga la Real Sociedad! Muguruza segna il terzo gol per la squadra basca!

Finale!

Valencia-Alaves 3-1

1' Si parte!

8' Gol dell'Alaves! Passa la squadra basca con Ximo Navarro!

28' Pareggio del Valencia! La squadra di Marcelino pareggia con Soler!

34' Rimonta del Valencia! Rete di Mina su assist di Parejo! -1 dalla Champions!

Fine primo tempo

46' Si riparte!

68' Tris del Valencia!!! A segno Gameiro!

Finale!

Villarreal-Eibar 1-0

1' Si parte!

Fine primo tempo

46' Si riparte!

60' Gol del Villarreal! Ekambi! Vantaggio del Sottomarino giallo!

Finale!

Betis Siviglia-Huesca 2-1

1' Si parte!

23' Gol del Betis!! Joaquin! Vantaggio per gli andalusi che va a segno con un preciso diagonale!

Fine primo tempo

46' Si riparte!

56' Gol dell'Huesca! Juampi su rigore! Esecuzione perfetta dell'attaccante. Pari al Villamarin!

95' Gool del Betis! Ancora Joaquin! Arriva all'ultimo respiro la vittoria andalusa!

Finale!

Rayo Vallecano-Valladolid 1-2

1' Si parte!

6' Gol del Valladolid! Rete di Enes Unal su calcio di rigore!

Fine primo tempo

46' Si riparte!

70' Pareggio del Rayo Vallecano! Pareggia Medran!

80' Nuovo vantaggio del Valladolid! Segna Guardiola!

Finale!

Leganes-Espanyol 0-2

1' Si parte!

35' Gol dell'Espanyol! Vantaggio degli ospiti con Iglesias!

40' Espulso Bustinza! Leganes in dieci per più di un tempo!

Fine primo tempo

46' Si riparte!

70' Raddoppio dell'Espanyol! Arriva il 2-0 per i catalani con Iglesias che realizza su calcio di rigore!

Finale!

Girona-Levante 1-2

1' Si parte!

Fine primo tempo

46' Si riparte!

61' Gol del Girona! Segna Stuani! A segno il bomber della squadra catalana

62' Pareggio del Levante! Immediato pari con Morales!

87' Rimonta del Levante! Bardhi va a segno!

Finale!

18.10 - Le gare della 37/a giornata

Athletic Bilbao-Celta Vigo

Atletico Madrid-Siviglia

Barcellona-Getafe

Real Sociedad-Real Madrid

Valencia-Alaves

Villarreal-Eibar

Betis Siviglia-Huesca

Rayo Vallecano-Valladolid

Leganes-Espanyol

18.05 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

18.00 - Cari amici di TMW, Andrea Carlino vi dà il benvenuto a Diretta Liga, la cronaca testuale della 37/a giornata del campionato spagnolo. Oggi, insieme, vivremo minuto per minuto tutte le emozioni che queste partite sapranno regalarci.