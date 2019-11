LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Rimonte di City e Liverpool, pari per l'Arsenal

© foto di Giacomo Morini

17.58 - Questi i risultati finali delle sfide delle 16:

Bournemouth-Manchester United 1-0 (giocata alle 13.30)

Arsenal-Wolves 1-1

Aston Villa-Liverpool 1-2

Brighton-Norwich 2-0

Manchester City-Southampton 2-1

Sheffield-Burnley 3-0

West Ham-Newcastle 2-3

ARSENAL-WOLVES 1-1

1' - Partiti!

4' - Prova subito ad attaccare il Wolves, tentativo di Jota che termina alto.

7' - Calcio di punizione da buona posizione in favore dei Wolves, fallo di Chambers ai danni di Jota.

19' - Tentativo di Aubameyang, parata di Rui Patricio.

21' - GOL DELL'ARSENAL! HA SEGNATO AUBAMEYANG! Vantaggio dell'Arsenal, sempre Aubameyang che con il piattone batte Rui Patricio.

28' - Vicino al pareggio i Wolves, tentativo di Adama Traoré che si spegne di pochissimo sul fondo.

33' - Occasione per l'Arsenal con Lacazette, sfera che viene respinta da Rui Patricio.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

50' - Leno salva l'Arsenal con un grande intervento sul tentativo di Ruben Neves.

54' - Occasione sprecata dall'Arsenal, Lacazette servito da Ozil da pochi passi manda alto.

61' - Spazio per il giovane Martinelli, Lacazette gli lascia il posto.

77' - GOL DEL WOLVES! HA SEGNATO JIMENEZ! Arriva il pari del Wolves, traversone di Adama Traoré e colpo di testa vincente del messicano Raul Jimenez.

---FINE PARTITA---

ASTON VILLA-LIVERPOOL 1-2

1' - Partiti!

8' - Alisson salva su pasticcio dei compagni, uscita per frenare la corsa di Trezeguet.

9' - Altro brivido per il Liverpool, sfiora soltanto la sfera Wesley su corner di Trezeguet a pochi passi da Alisson.

21' - GOL DELL'ASTON VILLA! HA SEGNATO TREZEGUET! Calcio di punizione di Targett, pallone messo in mezzo per il piatto vincente di Trezeguet.

28' - Annullato per fuorigioco il gol del pareggio di Firmino, decisione giusta.

37' - Cartellino giallo per Mané che ha simulato all'interno dell'area di rigore dell'Aston Villa.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

58' - Il Liverpool preme ma l'Aston Villa è avversario ostico.

60' - Grande salvataggio di Heaton sul colpo di testa ravvicinato di Mané.

67' - Doppio tentativo di Oxlade-Chamberlain al limite dell'area di rigore per due volte ribattuto da Mings.

72' - Serie di cambi per l'Aston Villa.

78' - Grande occasione sprecata dall'Aston Villa, Houriane al posto di calciare solo davanti ad Alisson sbaglia il servizio per Wesley.

87' - GOL DEL LIVEPOOL! HA SEGNATO ROBERTSON! Arriva il pari dei Reds, colpo di testa di Robertson su perfetto assist di Mané.

95' - GOL DEL LIVERPOOL! HA SEGNATO MANE'! Il Liverpool vince, gol di Mané su azione di calcio d'angolo e Reds che la ribaltano.

---FINE PARTITA---

BRIGHTON-NORWICH 2-0

1' - Partiti!

13' - Ci ha provato Maupay per il Brighton ma sfera che termina alta.

19' - Grande occasione per il Brighton, Connoly però viene ipnotizzato da Krul.

33' - Prova a rendersi pericoloso Pukki, murato il finlandese.

37' - Problemi per Webster, al suo posto in campo Duffy.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

55' - Occasione per il Brighton, Stephens calcia ma spedisce di poco a lato.

69' - GOL DEL BRIGHTON! HA SEGNATO TROSSARD! Vantaggio meritato quello del Brighton grazie alla conclusione di Trossard.

79' - Maupay tenta di siglare il raddoppio ma la sfera viene intercettata da Krul.

85' - GOL DEL BRIGHTON! HA SEGNATO DUFFY! La chiude il Brighton, gol di Duffy e tre punti in cascina.

---FINE PARTITA---

MANCHESTER CITY-SOUTHAMPTON 1-1

1' - Partiti!

2' - Subito un'occasione per il City, traversone di Angelino per il colpo di testa di Aguero che termina a lato.

11' - Tentativo di conclusione di De Bruyne, ribattuto a pochi passi dalla linea di porta.

13' - GOL DEL SOUTHAMPTON! HA SEGNATO WARD PROWSE! Arriva a sorpresa il vantaggio dei Saints, destro dal limite non trattenuto da Ederson e sulla ribattuta il più lesto di tutti è Ward-Prowse ad insaccare.

23' - Prova a riscattarsi il City con Sterling ma sfera che termina a lato.

30' - Continua a spingere il Manchester City alla ricerca del pareggio.

39' - Ad un passo dal pareggio il City, uscita sbagliata del portiere dei Saints ma Stones a porta vuota manda alto.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

47' - Pep Guardiola manda in campo anche Gabriel Jesus al posto di David Silva.

67' - Traversone dalla corsia mancina di Bernardo Silva per Aguero che di testa manda di poco alto.

70' - GOL DEL MANCHESTER CITY! HA SEGNATO AGUERO! Traversone dalla destra di Walker per il piattone vincente in area di rigore di Aguero.

78' - Stava per ribaltare il City, salvataggio di McCarthy su Bernardo Silva.

83' - Ad un passo dal raddoppio il City, destro di Aguero che fa la barba al palo.

86' - GOL DEL CITY! HA SEGNATO WALKER! La ribalta il City, traversone dalla corsia mancina ed uscita maldestra del portiere avversario che spiana la strada al raddoppio di Walker.

---FINE PARTITA---

SHEFFIELD-BURNLEY 3-0

1' - Partiti!

10' - Più intraprendente il Burnley in questa prima parte di match.

12 ' - Primo squillo dei padroni di casa, destro di McGoldrick di poco a lato.

17' - GOL DELLO SHEFFIELD! HA SEGNATO LUNDSTRAM! Destro all'angolino per Lundstram che non lascia scampo al portiere del Burnley.

29' - VAR all'opera, il direttore di gara non concede il calcio di rigore al Burnley.

43' - GOL DELLO SHEFFIELD! HA SEGNATO LUNDSTRAM! Ancora lui, Lundstram firma il raddoppio dello Sheffield.

44' - ANCORA SHEFFIELD! HA SEGNATO FLECK! Nel giro di un minuto arriva anche il tris dello Sheffield, Fleck a segno.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

52' - Barnes prova a riaprire la sfida, pallone che termina di poco a lato.

79' - Spazio anche per l'ex Udinese Vydra in questo finale.

88' - Partita ormai in ghiaccio per lo Sheffield.

---FINE PARTITA---

WEST HAM-NEWCASTLE 2-3

1' - Partiti!

16' - GOL DEL NEWCASTLE! HA SEGNATO CLARK! Il West Ham è sotto, Clark che di testa sfrutta al meglio il servizio di Joelinton.

23' - GOL DEL NEWCASTLE! HA SEGNATO FERNANDEZ! Raddoppio del Newcastle, calcio di punizione preciso per il colpo di testa vincente dell'ex Napoli Fernandez.

24' - Vicino al tris il Newcastle, si è divorato un gol quasi fatto Allan Saint-Maximin.

39' - Lenta e farraginosa la manovra del West Ham.

46' - Traversa del West Ham! Colpo di testa di Balbuena e pallone sulla traversa.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

48' - Annullato per fuorigioco il tris del Newcastle di Yedlin.

51' - GOL DEL NEWCASTLE! HA SEGNATO SHELVEY! Altro gol subito dal West Ham, punizione vincente dell'ex Liverpool Shelvey.

60' - Crisi nera per il West Ham, due soli punti nelle ultime cinque partite.

64' - Timido tentativo di Snodgrass, pallone ribattuto.

67' - Altro tentativo ribattuto stavolta dell'ex Lazio Felipe Anderson.

74' - GOL DEL WEST HAM! HA SEGNATO BALBUENA! Dopo la traversa del primo tempo, Balbuena approfitta dell'angolo di Felipe Anderson e con il ginocchio manda in rete.

90' - GOL DEL WEST HAM! HA SEGNATO SNODGRASS! Conclusione vincente dal limite di Snodgrass che riapre questo finale di gara.

---FINE PARTITA---

15.30 - Buon pomeriggio gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Antonino Sergi, benvenuti in questa diretta testuale dell'undicesima giornata di Premier League. Andremo a seguire in diretta sei match tra cui Liverpool e Manchester City.