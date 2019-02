Oggi Chelsea-Man United, il Daily Express: "Sarri fedele alle sue idee"

"Sarri rimane fedele alle sue idee". Titola così l'edizione odierna del Daily Express in vista del big match di FA Cup in programma questa sera tra Chelsea e Manchester United a Stamford Bridge. "Nonostante le tante critiche dell'ultimo periodo - aggiunge il tabloid - l'allenatore dei Blues non ha alcuna intenzione di cambiare il suo stile di gioco". Dopo il clamoroso ko per 6-0 in casa del City, senza nulla togliere al successo di Champions col Malmoe (2-1), contro i Red Devils servirà in ogni caso un netto cambio di direzione dal punto di vista del risultato e della prestazione.