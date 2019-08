© foto di Imago/Image Sport

Dopo il pareggio arrivato contro il Tottenham, il Manchester City è tornato a vincere in Premier League battendo 3-1 il Bournemouth in trasferta. La squadra di Guardiola è passata in vantaggio al 15' con Sergio Aguero e al 43' ha raddoppiato con Sterling. prima dell'intervallo i padroni di casa hanno accorciato con Wilson ma nella ripresa Aguero ha ristabilito le distanze trovando la doppietta personale. Con questo successo il City sale a 7 punti in classifica, a -2 dal Liverpool mentre il Bournemouth resta a quota 4.

Questo il programma completo del 3° turno di Premier League:

Venerdì

Aston Villa - Everton 2-0

Sabato

13:30 Norwich - Chelsea 2-3

16:00 Brighton - Southampton 0-2

16:00 Manchester Utd - Crystal Palace 1-2

16:00 Sheffield Utd - Leicester 1-2

16:00 Watford - West Ham 1-3

18:30 Liverpool - Arsenal 3-1