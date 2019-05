PSG, Mbappé e un mal di pancia dovuto alle...gerarchie

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da AS, le parole di Mbappé degli ultimi giorni, che avevano terrorizzato i tifosi del PSG per un potenziale addio anticipato del campione francese, non sono riconducibili alla volontà del giocatore di ottenere il rinnovo di contratto ma bensì per una questione di gerarchie. Il giovane talento dei parigini infatti, è stizzito dalla poca importanza che gli viene concessa dal club all'interno dello spogliatoio, con la società che predilige in tal senso sia Neymar che Cavani. Nei prossimi giorni l'emiro del Qatar e proprietario del club Al-Thani arriverà a Parigi per riportare un po' di sereno ed è possibile che parli direttamente con l'attaccante proprio per scongiurare nuovi mal di pancia.