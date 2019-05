© foto di Imago/Image Sport

Al termine dell'ultima partita stagionale del suo Real Madrid, che ha chiuso la Liga con una sconfitta interna, Zinedine Zidane si è lanciato anche in alcune valutazioni su Gareth Bale, passato da investimento record a fantasma di lusso nel giro di pochi mesi: "Non so se sarà la sua ultima partita qui o cosa succederà, e mi dispiace che non sia riuscito a giocare. Ma se penso che un giocatore non possa rientrare nella mia squadra, allora serve che io faccia ciò che ritengo migliore. Nessuno può opinare quanto Bale abbia dato alla squadra, ma io vivo nel presente. Questo fanno gli allenatori, e nelle ultime settimane ho contato su altri giocatori. Prendo queste decisioni perché credo siano giuste nell'interesse della squadra", ha detto il tecnico dei Blancos dopo che il gallese era rimasto per tutta la durata della gara in panchina.