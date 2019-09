Nuovo contratto per Sergino Dest, giovanissimo terzino destro dell'Ajax appena promosso stabilmente in prima squadra dal suo allenatore Ten Hag. Come comunicato dai canali ufficiali dei Lancieri, il difensore classe 2000, dotato di doppio passaporto americano, ha firmato un nuovo contratto con la squadra di Amsterdam, estendendo la scadenza dal precedente 2021 al 2022. Sette presenze con la prima squadra dell'Ajax per il giovane, presente nell'accademia ormai dal 2012.

You will like this one… Sergiño Dest -> 2022! 😍#Dest2022 — AFC Ajax (@AFCAjax) September 13, 2019