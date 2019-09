© foto di Stefano Di Bella

Il Burnley ha comunicato ufficialmente l'addio di Steven Defour. Il giocatore aveva il contratto in scadenza a giugno ma con una rescissione consensuale si è liberato e ora continuerà la sua carriera in Belgio: "Steven ha lavorato duramente per tutta l'estate per tornare in piena forma e ha fatto progressi eccellenti. Non vedevamo l'ora che si aggregasse alla squadra per darci una mano, ma per motivi familiari è più appropriato per lui tornare in Belgio", ha detto il tecnico del Burnley Sean Dyche.