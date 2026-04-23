Fantacalcio, 4 nomi low-cost da schierare per la 34ª giornata
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Inizia la 34ª giornata con l'anticipo venerdì alle 20:45 Napoli-Cremonese
4 nomi low-cost da schierare al fantacalcio: 1 nome per reparto.
PORTA: Motta (Lazio-Udinese)
DIFESA: Muharemovic (Fiorentina-Sassuolo)
CENTROCAMPO: Strefezza (Parma-Pisa)
ATTACCO: Banda (Verona-Lecce)
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