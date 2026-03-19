Fantacalcio, 4 scommesse da schierare per la 30ª giornata
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Inizia la 30ª giornata con l'anticipo venerdì alle 18:30 Cagliari-Napoli.
4 nomi low-cost da schierare al fantacalcio: 1 nome per reparto.
PORTA: Bijlow (Genoa-Udinese)
DIFESA: Valeri (Parma-Cremonese)
CENTROCAMPO: Vlasic (Milan-Torino)
ATTACCO: Diao (Como-Pisa)
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