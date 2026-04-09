Fantacalcio, 4 scommesse da schierare per la 32ª giornata
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Inizia la 32ª giornata con l'anticipo venerdì alle 20:45 Roma-Pisa.
4 nomi low-cost da schierare al fantacalcio: 1 nome per reparto.
PORTA: Paleari (Torino-Verona)
DIFESA: Palestra (Cagliari-Cremonese)
CENTROCAMPO: Baldanzi (Genoa-Sassuolo)
ATTACCO: Soulè (Roma-Pisa)
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