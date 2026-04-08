Fantacalcio, i migliori centrocampisti del girone di ritorno
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Grazie ai dati presi da Fantalab, possiamo darvi il dato dei migliori 5 centrocampisti del girone di ritorno, dalla 20ª giornata fino alla 31ª giornata, 12 gare con un minimo di 4 gare giocate.
Trovate le analisi complete su www.tuttofantacalcio.it
1 - Calhanoglu: 5 presenze - fantamedia 8.50 - media voto 6.70 - 3 gol 1 assist - 2 ammonizioni
2 - Baturina: 11 presenze - fantamedia 8.23 - media voto 6.68 - 5 gol 2 assist
4 - McTominay: 8 presenze - fantamedia 8.00 - media voto 6.50 - 4 gol
4 - Mckennie: 12 presenze - fantamedia 7.42 - media voto 6.25 - 4 gol 3 assist - 2 ammomnizioni
5 - Da Cunha: 11 presenze - fantamedia 7.27 - media voto 6.55 - 2 gol 3 assist - 2 ammonizioni
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