Catania, Gorgone esonerato dopo il ko con l'Ascoli: Mignani in pole per sostituirlo

La pesantissima sconfitta interna contro l'Ascoli, capace di imporsi con un netto 6-1, ha segnato la fine dell'avventura di Giorgio Gorgone sulla panchina del Catanzaro. La decisione, nell'aria già prima della sfida, è diventata ufficiale al termine della gara. Ora la società è al lavoro per individuare il sostituto: Michele Mignani è il nome in pole position, con la trattativa che sembra vicina alla chiusura.

Catanzaro, ufficiale l'esonero di Gorgone: il comunicato del club

"US Catanzaro 1929 comunica di aver sollevato Giorgio Gorgone dall'incarico di allenatore della prima squadra. La decisione riguarda anche i componenti del suo staff tecnico: Emiliano Testini, Patrizio Ianni, Giorgio Santarelli e Simone Angeli.

La società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per il lavoro svolto in questi mesi e comunica che nelle prossime ore sarà reso noto il nome del nuovo allenatore".

Polito si assume le responsabilità: "Sono il primo responsabile"

Dopo la sconfitta contro l'Ascoli, il direttore sportivo Ciro Polito è intervenuto in conferenza stampa per annunciare l'esonero di Gorgone e chiedere scusa alla città e alla tifoseria. Il dirigente ha espresso la propria vicinanza al tecnico, sottolineando anche il peso della situazione in classifica.

"Non sono qui per fare un monologo, sono solo qui per comunicare l'esonero di mister Gorgone. Gli auguro il meglio per il futuro perché è una persona splendida. Purtroppo quando succedono queste cose è una sconfitta per tutti, per me in primis.

Purtroppo questa è una prestazione che mi costringe ad alzare le mani nei confronti di una città che merita qualcosa di meglio. Il Catanzaro oggi è ultimo, dobbiamo abbassare la testa e pedalare. Io sono il primo responsabile e davanti alla città alzo le mani".

Catanzaro, Mignani in pole per la panchina: trattativa in chiusura

Per la successione di Gorgone, il nome in primo piano è quello di Michele Mignani, ex allenatore di Bari e Cesena. Dopo l'esonero, Polito ha intensificato i contatti con il tecnico e la trattativa sarebbe ormai vicina alla chiusura.

Salvo sorprese, Mignani dovrebbe quindi diventare il nuovo allenatore del Catanzaro. La società è al lavoro per definire gli ultimi dettagli e dare alla squadra una nuova guida tecnica dopo il pesante ko contro l'Ascoli. L'annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore.