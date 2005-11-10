Catanzaro, salta la panchina di Gorgone: decisiva la pesante sconfitta con l'Ascoli

La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale: Giorgio Gorgone non è più l'allenatore del Catanzaro. Il tecnico è stato esonerato dopo la pesantissima sconfitta interna subita contro l'Ascoli.

Catanzaro, ufficiale l'esonero di Gorgone: fatale il 6-1 contro l'Ascoli. La nota del club

US Catanzaro 1929 comunica di aver sollevato Giorgio Gorgone dall’incarico di allenatore della prima squadra. La decisione riguarda anche i componenti del suo staff tecnico: Emiliano Testini, Patrizio Ianni, Giorgio Santarelli e Simone Angeli.

La società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per il lavoro svolto in questi mesi e comunica che nelle prossime ore sarà reso noto il nome del nuovo allenatore.