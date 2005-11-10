Le prossime ore potrebbero risultare decisive per Matteo Andreoletti e Fabio Gallo. Il tecnico dell'Empoli rischia l'esonero dopo la pesantissima sconfitta di ieri sera sul campo del Benevento (5-0 il punteggio finale in favore dei sanniti) e l'ultimo posto in classifica: un nuovo ribaltone in vista per i toscani, che avevano chiamato Andreoletti per sostituire Pagliuca (oggi sulla panchina della Carrarese).

A rischio anche la posizione di Fabio Gallo a Vicenza: il Lane è penultimo, non vince da un mese e nelle ultime cinque gare di campionato ha raccolto quattro sconfitte e un pareggio.

Empoli, caccia al nuovo allenatore: Dionigi in pole, ci sono anche Longo, Gorgone e Castori

Secondo quanto raccolto da TMW l'Empoli dovrebbe prendere una decisione nelle prossime ore, ma intanto sono stati avviati i contatti con diversi allenatori per prendere il posto, in caso di esonero, di Andreoletti. Fra i nomi in cima al taccuino del club toscano c'è quello di Davide Dionigi, ex tecnico fra le altre della Reggiana, un allenatore chiamato spesso a risolvere (con successo) imprese impossibili: basti pensare proprio alla clamorosa salvezza con la Reggiana, quando il club emiliano sembrava ormai condannato alla retrocessione. Gli altri nomi sono quelli di Moreno Longo, Giorgio Gorgone e Fabrizio Castori

Anche il Vicenza è sulle tracce di Dionigi

Come detto anche il Vicenza potrebbe cambiare guida tecnica, con Fabio Gallo che da tempo era sotto osservazione e che ora rischia tantissimo dopo la sconfitta interna con la Carrarese. Anche il Lane ha messo nel mirino Davide Dionigi, si prospetta quindi un duello con l'Empoli per l'allenatore.