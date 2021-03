Dieci anni di gol e successi. Aguero e il City si dicono addio: dove andrà il Kun?

vedi letture

Dieci anni sono difficili da dimenticare, soprattutto se in questo lasso di tempo si scrive la storia di un club. Sergio Aguero e il Manchester City hanno deciso di dirsi ufficialmente addio: la notizia non sorprende, perché l'attaccante argentino non aveva trovato l'accordo per il rinnovo con il club inglese, ma lascia comunque un senso di vuoto, per quello che è stato il Kun per i suoi tifosi e per la Premier League. "Sono orgoglioso di quello che ho fatto, ora sono pronto per nuove sfide" , ha dichiarato il giocatore dopo l'annuncio. Prima, però, c'è da chiudere un cerchio, cominciato il 13 maggio 2012, con quella rete contro il QPR che valse il titolo al City dopo 44 anni. Possibilmente con un altro trofeo, quello più sognato e ambito e ancora mai conquistato dalla società, che nel frattempo si prepara a salutare con tutti gli onori un uomo entrato nella storia: "Costruiremo una statua in suo onore" , ha detto Al-Mubarak per omaggiare il massimo cannoniere della storia degli Sky Blues .