Il City e Aguero si dicono addio. Tutte le possibili destinazioni e la ricerca dell'erede

E ora, cosa succederà? L' addio di Sergio Aguero al Manchester City al termine della stagione può scuotere il mercato. L'argentino, a dispetto dell'età non più verdissima (33 anni) e dei tanti infortuni subiti negli ultimi mesi, è ancora uno degli attaccanti più forti e desiderati in circolazione. E l'idea di ingaggiarlo da svincolato, ovviamente, stuzzica tutti i migliori club europei, a caccia di occasioni a basso costo per rinforzarsi senza intaccare i conti pericolanti.

Le italiane - Un sogno, che probabilmente resterà tale. Ma il Kun è sempre stato un pupillo di Javier Zanetti e l'Inter, anche in passato, lo aveva avvicinato. Oggi (e domani) le "manovre" del club nerazzurro saranno quasi forzate e sarà difficile arrivare a grandi nomi, fino a quando non si delineerà bene la situazione societaria. Anche la Juve ha mostrato interesse ma molto dipenderà dai risultati di questa stagione e dal futuro di Ronaldo e Dybala.

La destinazione più probabile - Così, in vantaggio sembra esserci il Barcellona. Joan Laporta, secondo diverse fonti, avrebbe già raggiunto l'accordo con il giocatore. Una mossa, forse, per evitare il disastro che comporterebbe l'addio di Lionel Messi, ma anche un bel rimpiazzo qualora l'illustre connazionale e amico di Aguero decida di cambiare aria. Il mercato del Barça sarà un mercato a zero, tanti colpi sembrano già essere definiti.

Chi può mettere i bastoni tra le ruote - Il Sun, qualche giorno fa, scriveva che Aguero non ha voglia di lasciare la Premier. È difficile, però, che dopo dieci anni trascorsi nello stesso club voglia tradirlo per approdare in una formazione rivale. C'è stato un approccio con il solito Paris Saint-Germain, ma non è escluso che il Kun scelga di tornare dove tutto è cominciato, ovvero a Madrid, nel suo Atletico.

L'erede - Guardiola e il City, ovviamente, hanno già cominciato a guardarsi intorno, alla ricerca del profilo migliore per sostituire una vera e propria leggenda. I nomi sul tavolo sono tutti di grande spessore: si va dai meno reclamizzati Ings e Nunez fino a mostri del calibro di Haaland e Lukaku. Una cosa è certa: gli Sky Blues, nella prossima finestra di mercato, non staranno a guardare.