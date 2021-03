Tredici trofei in 10 anni: tutti i numeri di Sergio Aguero con il Manchester City

I tifosi del Manchester City erano già rassegnati all'idea di perdere il più grande marcatore della storia del club. Tra Sergio Aguero e la società inglese era già finita qualche mese fa, quando le trattative per il rinnovo si erano interrotte definitivamente, aprendo nuovi scenari per la carriera dell'attaccante argentino. Ora, il Kun è libero di decidere quale sarà la sua prossima destinazione: gli Sky Blues hanno annunciato poco fa l'addio del loro condottiero , che dunque lascerà Manchester dopo ben dieci anni e una serie incredibile di record e successi.

Aguero ha segnato 257 reti in 383 partite, così suddivise: 181 in Premier, 31 tra FA Cup e Coppa di Lega, 39 in Champions League, 4 in Europa League, 2 nel Community Shields. Ha conquistato 4 Premier, 3 Supercoppe, 5 Coppe di Lega e una FA Cup ed è stato capocannoniere in campionato nella stagione 2014-15, con 26 gol. Numeri straordinari (nonostante sia mancata la gioia in Champions), che lo proiettano direttamente nella leggenda di un club che si è già abituato a giocare senza di lui, ma che adesso dovrà pensare a come sostituirlo degnamente.