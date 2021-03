Man City, Al Mubarak: "Costruiremo una statua per Aguero. È nella storia del club"

Il presidente del Manchester City Al Mubarak ha affidato al sito ufficiale alcune dichiarazioni per salutare Sergio Aguero che a fine stagione lascerà il club dopo 10 anni di militanza e dopo aver infranto il record di miglior marcatore della storia del club: "Il contributo di Aguero nel Manchester City nel corso di questi 10 anni non può essere sottovalutato. La sua leggenda rimarrà per sempre indelebile tra coloro che amano la nostra maglia - ha dichiarato Al Mubarak - Non è ancora il momento delle parole o dei discorsi d'addio, c'è ancora molto da fare prima di salutarsi. Nel frattempo è un onore per me annunciare la costruzione di una statua per Aguero insieme a quelle già in costruzione per David Silva e Kompany".