Il Milan senza Ibra culla per 20 minuti il colpo a Lille. La qualificazione è ancora in bilico

Pareggio che lascia con l'amaro in bocca, quello del Milan contro il Lille. Senza Ibrahimovic, Leao, Saelemaekers, i rossoneri tengono testa al Lille e per venti minuti pregustano il primato nel girone, grazie a una rete segnata dopo 40'' del secondo tempo da Samu Castillejo. Una distrazione difensiva sommata alla scaltrezza francese sugli sviluppi di una rimessa laterale vale il pareggio al 66' di Bamba. Giochi più che mai aperti per la qualificazione e le ultime due partite hanno permesso allo Sparta Praga di recuperare cinque punti, portandosi a una lunghezza dai rossoneri. Daniele Bonera, anche stasera in panchina a seguito della positività di Pioli e Murelli, si è mostrato soddisfatto della prestazione e convinto che continuando così la qualificazione arriverà. Tra i singoli piace Tonali, che si distingue per una splendida verticalizzazione che ha portato al gol del vantaggio. Da rivedere il norvegese Hauge, alla prima da titolare con la maglia del Milan e, a differenza delle volte in cui è subentrato, intimidito.