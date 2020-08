"Il patto di Capri": Gattuso trova un accordo di massima con De Laurentiis per il rinnovo

Gennaro Gattuso e il Napoli, avanti insieme. Come raccontatovi in serata da TMW , il tecnico azzurro nelle scorse ore ha incontrato infatti a Capri il patron Aurelio De Laurentiis, suo figlio Edoardo e il ds Cristiano Giuntoli. Un summit importantissimo per parlare di futuro, tanto in panchina quanto a livello di rosa, che ha permesso alle parti in causa di trovare un accordo di massima per il rinnovo annuale di Gattuso e una condivisione di scelte in prospettiva, pur non portando ancora alcuna ufficialità.