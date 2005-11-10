Antonio Conte rompe il silenzio sul suo futuro. Spoiler: né Juve né United, per adesso

Antonio Conte rompe il silenzio e interviene per fare chiarezza sulle indiscrezioni che negli ultimi giorni lo hanno accostato a diverse panchine europee, in particolare alla Juventus e al Manchester United. A scrivere è direttamente l'allenatore, attraverso il proprio profilo Instagram: "Alla luce delle indiscrezioni pubblicate negli ultimi giorni da diversi organi di informazione, in Italia e all’estero, ritengo opportuno intervenire per fare chiarezza". Dopo l'avventura vincente alla guida del Napoli, il tecnico salentino vuole prendersi il tempo necessario per valutare il proprio futuro, senza accelerare i tempi del ritorno in panchina.

L'annuncio di Conte

"Il mio nome è stato accostato a numerosi club, ma al momento non vi è alcuna trattativa in fase avanzata", chiarisce Conte. L'allenatore smentisce inoltre le ricostruzioni sulle presunte richieste economiche e sulla volontà di ottenere pieni poteri, così come le riserve legate al suo carattere. "Si tratta di ricostruzioni prive di fondamento", precisa, sottolineando che attualmente non esistono elementi concreti per sostenere simili valutazioni. Le voci su Juventus e Manchester United, dunque, non trovano per ora conferme nelle parole del diretto interessato.

In attesa del progetto giusto

Conte non chiude alla possibilità di una nuova sfida, ma rimanda ogni valutazione al momento in cui si presenterà un'occasione concreta. "Sarà il momento di confrontarsi con il club interessato e valutare insieme le condizioni di un eventuale accordo", prosegue. Fino ad allora, conclude mister Conte, "ogni ipotesi sulle mie richieste e sul mio futuro professionale resta una supposizione e non può essere considerata come un fatto". Nessuna intesa imminente, quindi: il futuro resta aperto, in attesa del progetto giusto.